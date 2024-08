Menciotti e Dongdong classe d’oro Così l’Umbria sogna una medaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) È un cocktail di emozione e orgoglio quello che ha accompagnato la partenza dall’aeroporto di Fiumicino con un volo per Parigi diCamanni e Riccardo, gli atleti che rappresenterannoai Giochi Paralimpici. L’evento sportivo, in programma fino all’8 settembre, si apre stasera con la spettacolare cerimonia inaugurale. Tutti gli atleti (oltre 4mila) sfileranno, nella parata attraverso gli Champs Elysées tra l’Arco di Trionfo e Place de la Concorde. Poi il via alle gare. I nostri campioni. In vasca ci sarà il nuotatore Riccardo1994, di Terni. È alla sua terza Paralimpiade dove gareggia nelle classi sportive SB9, S10, SM10. Nel corso della sua carriera (cominciata nel 2016) ha vinto due medaglie, 4 d’argento e 9 di bronzo, tra gare individuali e staffette/miste.