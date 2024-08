La variante Xec del Covid | una nuova sfida per l’Italia e il mondo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unasta scombussolando l’equilibrio sanitario che si era creato dopo la pandemia. Nonostante il proseguo della campagna vaccinale, la diffusione del nuovo ceppo rappresenta un’enormeper la sanità pubblica a livello mondiale. LaXec del-19 rappresenta unaper la sanità pubblica mondiale. Questa mutazione del virus sta emergendo con caratteristiche insolite e preoccupanti, tanto da allertare gli esperti in tutto il. In Italia sono stati già segnalati diversi casi, e le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione., foto Ansa – VelvetMagLe caratteristiche dellaXec e la sua diffusione LaXec si distingue per alcune mutazioni inedite rispetto alle varianti precedenti.