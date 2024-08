La sposa che si è presentata da sola all’altare ha speso 15mila euro per le nozze | nessuno vuole ridarle i soldi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ridareallache si èdaalleEmergono nuovi dettagli sull’incredibile storia dellache si èdain Puglia lo scorso luglio: a rivelarli è la Gazzetta del Mezzogiorno. La vicenda risale allo scorso 10 luglio quando una donna della Valle d’Itria, in Puglia, si ètrovando però la chiesa vuota. Nessun invitato ma soprattutto nessun uomo dare.mente il parroco che avrebbe tentato di farla ragionare. “La chiesa era detamente vuota, solo il sacerdote ad aspettarla. È stato straziante” avevano raccontato alcuni testimoni. “Pare che lui non fosse d’accordo, che avesse cercato di farla ragionare, ma lei non ha voluto sentire ragioni” avevano raccontato alcuni compaesani della“mancata”. Da quello che emerge, in effetti tutti sapevano di ciò che stava per succedere.