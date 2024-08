Juventus | il Liverpool avanza per Chiesa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024)al lavoro per Federico. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Reds avrebbero messo nel loro mirino l’esterno d’attacco della, in uscita dal club bianconero. Il club del Merseyside da lunedì scorso sta cercando di capire quale sia la fattibilità dell’operazione e quali sono le richieste della Vecchia Signora per l’esterno della Nazionale italiana. L’operazione si potrebbe chiudere sulla base di circa 15 milioni di euro, data la scadenza del suo contratto nel 2025. Il, guidato da Slot, sembra intenzionato a procedere con l’investimento e sarebbe anche pronto ad offrire al calciatore un contratto di quattro anni.con laha realizzato 32 gol in 131 presenze.: ilperSportFace.