In arrivo un nuovo rialzo delle temperature

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - La situazione sinottica, negli ultimi giorni di agosto, vede l'indebolimento dell'alta pressione sul bacino mediterraneo a favore dell'ingresso di aria fresca, causando instabilità con acquazzoni e temporali anche intensi. Per la giornata odierna si prevede ancora instabilità , ma nei prossimi giorni l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, portando stabilita' e un aumento, soprattutto al centro-nord, con valori sopra la media di 6-8 gradi. Con l'di settembre e l'inizio dell'autunno meteorologico, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano prevedono un progressivo cedimento dell'alta pressione, che potrebbe portare a un aumento dei temporali. Tuttavia, non sono previste perturbazioni significative all'orizzonte, e leresteranno sopra la media per molti giorni, probabilmente anche all'inizio di settembre.