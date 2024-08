Il ricatto intellettuale di chi dice che tutto è politico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La sociologa Nathalie Heinich lo chiama “sofisma dei confini”: se tra due ambiti esiste una zona grigia o un’area di sovrapposizione, questo implica che il confine è puramente convenzionale, e che i due ambiti sono in fin dei conti indiscernibili. Sofisma fallace e un po’ vile: nulla alletta lo sciocco e il pusillanime – che spesso sono una persona sola – quanto il poter dire a costo zero che una qualunque questione è più complessa di come la presenta un interlocutore che ha il coraggio di operare distinzioni, ossia di pensare.