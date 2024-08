Geo Barents fermata le Ong | Salviamo vite Ma dalla nave è scappato un tunisino già espulso video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Protestano, i responsabili di Medici senza Frontiere, per il provvedimento di fermo amministrativo di 60 giorni nei confronti della Geo, ladi ricerca e soccorso accusata di violazioni delle norme di sicurezza marittima. Il provvedimento di fermo è stato emesso a seguito di diverse operazioni di salvataggio avvenute nelle prime ore del mattino del 23 agosto nel Mediterraneo centrale, in cui la Geonon avrebbe fornito informazioni tempestive al Centro di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano (MRCC) e avrebbe messo in pericolo la vita delle persone. MSF respinge queste accuse, che si basano su informazioni forniteGuardia costiera libica.Il 23 agosto il team di MSF a bordo della Geoha condotto 5 operazioni di salvataggio.