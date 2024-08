Cocciaretto-Pavlyuchenkova in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Elisabettase la vedrà contro Anastasianel match valido per ildegli US. Netto successo all’esordio per la tennista marchigiana, che ha lasciato soltanto tre giochi all’ucraina Baindl ed ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso a Flushing Meadows. Sulla sua strada, ora, la russa, accreditata della 30^ testa di serie e vittoriosa contro l’australiana Preston al primo. Match non semplice per, la quale potrà tuttavia giocarsi le proprie carte. In palio un posto al terzoverosimilmente contro Iga Swiatek, numero uno del mondo. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 29 agosto come terzo match dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva degli Usè affia Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch.