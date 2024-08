Chicago Med 9 | stasera su Italia 1 il finale di stagione anticipazioni

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) DopoFire ePD,su1 tocca aMed arrivare aldi. Come per gli altri due show, anche perMed è stata unaridotta a causa degli scioperi di questo inverno, ma le emozioni non sono mancate, e non mancheranno nel! Come sappiamoMed è stata rinnovata per la10 (ve ne abbiamo parlato in un articolo che potete trovare QUI) ma intanto vediamo qualche anticipazione su cosa ci riserva ildella9 in onda: ATTENZIONE, seguono SPOILER suldi! “Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa” è il titolo del primo episodio in onda. Sully, un vecchio amico del dottor Ripley, torna in ospedale. Nonostante soffra di un cancro ai polmoni, non è per questo motivo che si trova lì, ma per accompagnare la sua fidanzata incinta, Lynne.