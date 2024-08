Caro Giorgio Conte attento a non scivolare sul sesso del vino | la Barbera non è donna perché sa sedurre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dalla sua casa di campagna nell'Astigiano,- artista fratello del più famoso artista Paolo - racconta al Corriere della Sera la sua vita e le sue passioni. Ilin primis, è una delle più importanti, tanto che il musicista partecipa come ospite speciale alD’Asti wine festival (ad Asti) domenica 8 settembre. Domanda la collega Roberta Scorranese: Lei dice «il»o «la»?. Risponde il musicista: «Quelti seduce sempre, a ogni sorso. Io mi ricordo lache faceva mio nonno, mica era come oggi che ogni annata deve essere perfetta: all’epoca c’erano annate in cui ilera buono e altre in cui non lo era. Ma andava bene così, e anche oggi cerco di prendere quello che di bello mi capita». Lo scivolone: chi beve e chi seduce? Ora, non vogliamo polemizzare con un grande (e simpatico, spiritoso e gentile) artista.