Benevento il portiere Manuel Esposito in prestito in serie D

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCi riprova inD ilgiallorosso(classe 2005) da oggi è un nuovo tesserato della Fidelis Andria dopo la cessione indal. La società pugliese sta allestendo un organico per puntare senza mezzi termini al salto di categoria e ha affidato i pali al giovane giallorosso che lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti della promozione inC del Campobasso (dove era sempre in) disputando 37 partite. Questo il comunicato della compagine pugliese: “La Fidelis piazza il colpo tra i pali: accordo raggiunto con l’estremo difensore classe 2005uno dei profili più richiesti di tutta laD., infatti, ha difeso lo scorso anno la porta del Campobasso vincendo il campionato diD da titolare inamovibile con 37 presenze totali.