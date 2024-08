Adidas presenta il nuovo pallone della Champions League 2024-2025 | info e caratteristiche tecniche

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “hato oggi i palloni da gioco ufficialiUEFAUEFA Women’s/25 Tornando a un look più classico, ma con una tecnologia all’avanguardia, entrambi i palloni saranno caratterizzati ancora una volta dal motivo a stelle contigue, invece del disegno sfalsato presente dal 2019 sui palloni ufficiali delle partite di UCL e UWCL“. Lo scrive il brand sportivo nel comunicato ufficiale apparso sul proprio sito. “Il look delUCL è all’insegnasemplicità iconica, con le famose stelle, sinonimo del torneo,te in nero su esagoni bianchi. Il motivo classico è accentuato da sottili dettagli rossi e gialli per dare alun tocco di modernità, mentre una nuova generazione di calciatori compete per il più grande premio calcistico europeo“.