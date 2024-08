WWE | Bronson Reed colpisce Braun Strowman su un’auto a RAW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 agosto 2024) Le due potenzesi sono scontrate in un match singolo durante la puntata del 26 agosto di RAW, e si sono sfidate in una battaglia che ha scosso il ring. Tuttavia, si è conclusa senza un chiaro vincitore. La rissa si è riversata prima sulla rampa e poi nell’area del backstage.hanno continuato a scontrarsi nel parcheggio usando anche varie armi l’uno contro l’altro. Un finale incredibilepoi colpìcon una chokeslam su. Maha alzato la posta in gioco, colpendo l’avversario con una Tsunami verso l’automobile, saltando da una sporgenza. L’equipe medica ha poi controllato, e sembrava che si fosse fatto male alle dita, ma Michael Cole ha notato che si è allontanato e ha rifiutato le cure mediche.