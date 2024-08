Tv e telefoni raffica di rincari in vista | cosa fare contro gli aumenti improvvisi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 agosto 2024) Spesso si sottoscrive un offerta perché viene assicurato un prezzo bloccato per almeno 1 anno. Sta capitando, però, sempre più spesso, che vi siano deiprima di tale periodo. Molte volte questo succede perché non si è letto l’avviso giunto per e-mail nel quale si comunicava la rimodulazione e a quel punto ci si ritrova a sostenere per l’offerta scelta dei costi più elevati. Per tutelare i diritti degli utenti, quindi, è da tempo che le principali associazioni a difesa dei consumatori lottano affinché venga approvata una legge che offra delle garanzie maggiori. In questo modo i cittadini potrebbero dormire sonni più tranquilli senza il timore che da un giorno all’altro le proprie offerte, siano esse di pay tv oa, possano subire