Traffico Roma del 27-08-2024 ore 15 | 30

(Di martedì 27 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 15 chiuso un tratto di viale Giotto 3 a Piazzale Ostiense via Leon Battista Alberti per lasciare spazio a un 7 cinematografico all’infernetto chiusa via Giordano per lavori all’altezza di via Castrucci è da ieri notte transito anche un tratto di via di Valle Aurelia tra via Anastasio II e la rotatoria all’altezza di via Bonaccorsi e intanto proseguono altre chiusure aliniziate nei giorni scorsi per lavori in via gualterio a Val Melaina sulle punte Garibaldi la corsia diin direzione di Trastevere e infine in via Crescenzio tra via Properzio e Piazza Risorgimento zonalimitato notturne da settembre saranno di nuovo in vigore i consueti orari di chiusura centro storico e testato il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3 San Lorenzo e Trastevere dal mercoledì al sabato dalle ...