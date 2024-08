Ristoratore Eroe | Salva Giovane Turista dall' Aggressione di un Branco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Chieti - Undi 16 anni, originario di Brescia, è stato vittima di un'da parte di tre coetanei nella serata di domenica, mentre si trovava sulla pista ciclopedonale davanti allo stabilimento balneare "Drago Verde" a Francavilla al Mare. Il ragazzo, in vacanza con la famiglia, è stato colpito violentemente al volto e minacciato con tirapugni e un coltello. L', avvenuta intorno a mezzanotte, è stata scatenata da uno sguardo o forse una parola di troppo, provocando una reazione brutale da parte del gruppo di giovani del posto. Il 16enne, in compagnia di alcuni amici, è stato preso di mira e colpito al labbro, riportando una ferita sanguinante. Gli aggressori hanno successivamente minacciato di ulteriori violenze, esibendo armi che, fortunatamente, non sono state utilizzate.