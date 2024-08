Perde la mamma Patricia e la sorella Alison lo stesso giorno | Ho il cuore spezzato

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 27 agosto 2024) Mariah Carey affronta una perdita straziante: la tragedia colpisce due volte in unIn una svolta profondamente tragica degli eventi, Mariah Carey ha sofferto la straziante perdita sia di sua madre,, sia di sua, nello. La cantante ha confermato la devastante notizia a People, esprimendo il suo profondo dolore: “Il mioper aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Sfortunatamente, in una svolta tragica degli eventi, miaè morta lo”. I dettagli che circondano le cause delle loro Le morti rimangono poco chiare, ma una certezza è che Mariah era al fianco di sua madre durante i suoi ultimi giorni. Riflettendo su questo, ha condiviso: “Mi sento fortunata di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con lei prima che morisse”.