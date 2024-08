Perde il controllo dello scooter e muore decapitato nello schianto contro il guard rail

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024) VIAREGGIO – Unofatale in sella al suosulla variante Aurelia di Viareggio. È costato la vita a un uomo di 51 anni, Paolo Pardini, residente a Viareggio nel quartiere della Migliarina. È successo nella tarda serata del 26 agosto e sul posto dell’incidente, dopo la chiamata dai conducenti di alcuni veicoli che transitavano in zona sono arrivati l’auto medica, l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, la polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia e i vigili del fuoco. Per i soccorritori non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso: il corpo dell’uomo, per il violento impattoildopo aver perso ildel mezzo, è stato trovato. Dopo il nullaosta del magistrato il cadavere è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale Versilia e il mezzo sequestrato a fini probatori e posto in custodia.