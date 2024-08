Pensioni | quota 41 e 103 Manovra di bilancio via al dibattito

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Con l'avvicinarsi della presentazione delladi2025, le indiscrezioni sulle possibili modifiche al sistemastico italiano si fanno sempre più insistenti. Il governo Meloni è al lavoro per definire le misure che saranno incluse nella nuova legge di, con particolare attenzione alla riforma delle. Una delle principali novità potrebbe essere l'introduzione di41 al posto di103. Questa misura permetterebbe di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica. Tuttavia la proposta è oggetto diall'interno della maggioranza, poiché comporterebbe un costo significativo per le casse dello Stato, stimato in almeno 1 miliardo di euro all'anno.