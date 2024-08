Patrick Cutrone e il lago

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2024) Quel, il Lario, da Parè non si vede. E lì, ma distante, come la differenza tra un comasco e un laghée. Lo si sente a orecchio, se lo si ha allenato: questione di chiusura di certe vocali. Per chi vive attorno al, Como è qualcosa a cui si può ambire oppure rifiutare, la città almeno. Perché il Como, la squadra, per parecchio tempo era invece qualcosa a cui si ambiva e basta. Era una signora squadra quella lariana, capace di barcamenarsi tra A e B, nonostante qualche periodo cupo di troppo. Soprattutto era una delle palestre migliori nella quale crescere, capace di valorizzare i talenti e portarli in alto, quasi sempre lontani da quelè nato a Como, è cresciuto a Parè, comasco non laghée. E quella maglia a volte blu a volte azzurra non era mai riuscito a vestirla.