Parco del mare invaso dagli scooter | 50 multe in un giorno la chiesa si difende con i paletti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Rimini, 27 agosto 2024 – Cinquanta sanzioni per divieto di sosta in un sabato. Ad essere multati sono stati glie i motocicli che invadevano sabato ildel. Il problema nei mesi estivi dell’invasione ditra le ciclabili, il verde e le aree pedonali è diventato più che evidente nelle zone a ridosso di piazzale Marvelli. Ma non sono le uniche a diventare una stesa di motori e motorini parcheggiati vicino alle attività sulla spiaggia, dai ristoranti ai chiringuito. Sabato la polizia municipale è dovuta intervenire. La zona dove si sono concentrate le attenzioni dei vigili è stata quella di via Paola e Francesca. La strada costeggia ildel. E’ qui che glipassano per avvicinarsi agli stabilimenti balneari e alle attività sulla sabbia o suldel. Ma l’afflusso di sabato ha fatto saltare i nervi per l’ennesima volta ai residenti.