Omicidio Sharon Verzeni il padre difende il compagno Sergio Ruocco | Non è stato lui

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono le indagini sulla morte di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola, mentre passeggiava da sola per strada. E proseguono anche gli interrogatori di gente in qualche modo legata alla vittima: sono state sentite oltre 100 persone “informate sui fatti”. Una svolta alle indagini potrebbe arrivare dall'identificazione di un uomo in bicicletta, ripreso dalle telecamere della zona nell'ora del delitto: potrebbe essere lui l'assassino o potrebbe fornire elementi utili. "Siamo sicuri che non sia: èqualcuno che non la conosceva così bene", ha detto intanto ildella vittima, Bruno, riferendosi aldi lei,. Anche quest’ultimo non crede che l’assassino “sia una persona che noi conosciamo”.