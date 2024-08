Napoli il Chelsea si muove per Osimhen! La cifra proposta | situazione caldissima sul gong del mercato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) Ultimi giorni di calciopiuttosto frenetici in casa. Romelu Lukaku è atteso in serata in città, Scott McTominay arriverà domani e Victorpotrebbe presto partire. Sì, lo sappiamo, la partenza diè attesa da mesi ma l’attaccante nigeriano continua ad occupare il suo posto rifiutando offerte che non soddisfano le sue intenzioni.ha detto no all’Arabia Saudita, vuole il PSG, ma i francesi sono titubanti. In questo scenario il, forte dell’affare Lukaku con il, è pronto a formulare la prima offerta ufficiale. A riportarlo è l’esperto diGianluca Di Marzio. A 3 giorni dalla chiusura del calcio, ilnon può tirare sul prezzo più di tanto. La clausola da 130 milioni di euro è un miraggio, lo standard è rappresentato dai 70 milioni dell’Al Alhy. L’offerta deldovrebbe raggiungere i 70-80 milioni bonus compresi.