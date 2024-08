Mini Call Veloce 2024 | posti disponibili e procedura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Laè unastraordinaria per l’assunzione di docenti di sostegno e si concentra suirimasti vacanti dopo la fase principale delle immissioni in ruolo. Questa opportunità permette agli aspiranti insegnanti di candidarsi per incarichi a tempo indeterminato suresidui, spesso situati in Province diverse da quelle di residenza.stero dell’Istruzione e del Merito @Foto Crediti Ansa – VelvetMagCos’è la? Laè stata introdotta per coprire le posizioni non assegnate nelle precedenti fasi di assunzione. Si rivolge principalmente a docenti di sostegno iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Laconsente di presentare domanda per una sola Regione, selezionando una o più Province, ed è obbligatorio accettare l’assegnazione ottenuta.