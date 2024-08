Mermaid Magic al primo posto della categoria Serie TV Kids

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 27 agosto 2024), la nuovissimaitaliana ideata e prodotta dal pluripremiato genio visionario di Iginio Straffi, debutta alTV. Partita su Netflix il 22 agosto, sta appassionando adulti e bambini in tutto il mondo tanto da essere la più vista in oltre 50 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, Messico e Brasile, ma anche Singapore, Sudafrica e Turchia! Un successo davvero planetario ma di fatto tutto italiano, che riconferma orgogliosamente la straordinaria creatività e qualità dell’animazione made in Italy, sempre in grado di interpretare i sogni del pubblico e attenta a valori e messaggi positivi, in questo caso quello ecologico.