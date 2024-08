Manchester United dalla Francia | in arrivo Ugarte per 60 milioni dal Psg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Prima grande cessione di questa finestra di calciomercato per il Psg. Secondo quanto riporta L’Equipe infatti, la squadra parigina sta per cedere Manuelal. Per il trasferimento del centrocampista uruguaiano in Premier League i Red Devils pagheranno ai francesi circa 60di euro bonus compresi, si vocifera 50+10. Si tratta della stessa cifra che il club parigino ha pagato la scorsa estate allo Sporting Lisbona per assicurarsi il giocatore uruguaiano. Nell’ultima stagione per25 presenze e zero reti con la maglia del PSG.: inper 60dal Psg SportFace.