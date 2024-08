La storia dell’Italia in America’s Cup Da Azzurra al Moro di Venezia prima di Luna Rossa E Mascalzone Latino…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) LaCup è il trofeo sportivo più antico al mondo, nata nel 1851 attorno all’Isola di Wight e avvolta nel mito: il trionfo della goletta America contro le barche britanniche, la celebre frase avvolta nella leggenda “Non c’è secondo, Maestà” rivolta alla Regina Vittoria (sarà stata pronunciata veramente?), i detentori del trofeo delle cento ghinee che dettano le leggi per le successive sfide, la difficoltà di strappare la Vecchia Brocca a chi la difende, il fascino delle grande regate in mare e dell’evoluzione degli scafi. La Coppa America è rimasta negli States fino al 1983, poi l’Australia è riuscita a conquistarla dopo 132 anni di imbattibilità a stelle e strisce. Dove avevano fallito personaggi iconici come Lipton e Bich (i cognomi rimandano chiaramente ai grandi imperi del tè e delle penne a sfera) era riuscito il magnate Alan Bond.