La reunion degli Oasis è una pessima notizia per il City | si sta realizzando la profezia di Liam So Foot

(Di martedì 27 agosto 2024) È di pochi giorni ladella. Per Soquesta sarà la rovina del. Il portale francese dà per buona infatti ladiGallagher, quando nel 2010 al Mirror dichiarava: «Quando gliandavano bene, ilera spazzatura. Ora che ci siamo separati, il club va meglio». Quattordici anni dopo i due ritornano insieme, nel 2024, “l’anno in cui Celine Dion cantava di nuovo, in cui Nadal gioca di nuovo a tennis, dove Eddy Murphy fa il suo ritorno a Beverly Hills Cop. La vittoria del Manchesterin Champions League nel 2023 ha avuto la meglio sui litigi tra Noel eGallagher. Una volta per tutte è finita un’epoca. I due fratelli della scena alternativa inglese sono stati i primi divi a manifestare apertamente il loro amore per una squadra di calcio“. Soprova anche a prevedere il futuro.