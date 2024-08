Koopmeiners alla Juventus | le 10 lezioni dell' affare dell' estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 agosto 2024)fine Teunvacome era logico che avvenisse. Il tormentonecalcistica italiana ("E' oggi il giorno? No, domani. Forse") si è risolto a una manciata di ore dal gonga sessione di calciomercato. Era scritto nelle stelle e anche nelle strategie di almeno duee tre parti in causa. Probabilmente tutte e tre. Lo voleva l'olandese, che lo aveva dichiarato per tempo nel corsoa primavera, lo desiderava fortemente lae anche l'Atalanta si era attrezzata all'occorrenza per non farsi trovare impreparata. Il resto è stato un teatrino'assurdo, una commedia nemmeno troppo raccomandabile tra certificati medici, ripicche e finti scoop. Tutto per arrivare da dove si era partiti. Esclusiva: #le cifre definitive.