Il Brescia cerca il riscatto contro la Reggiana Le probabili formazioni

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – A poche ore dall’immeritata sconfitta interna con il Cittadella, iltornerà in campo questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) per rendere visita ad una rivale da prendere con le molle come la. Gli emiliani sono partiti bene e, dopo il pareggio subito in pieno recupero nel match inaugurale con il Mantova, nel turno precedente sono andati a vincere in casa della Sampdoria per una serie positiva che intendono far proseguire con le Rondinelle. Entrambi gli allenatori, viste anche le fatiche ravvicinate di questa settimana che propone tre gare in sette giorni, stanno studiando il modo per dosare al meglio le forze dei giocatori a loro disposizione e leiniziali potrebbero proporre alcune modifiche rispetto a quanto visto nelle prime due giornate.