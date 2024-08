Harris mette Trump in difficoltà | ecco la sua strategia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Kamalasorprende einl’arrogante Donald, ma la strada verso la Casa Bianca resta incerta. La sfida degli USAin luce una nazione che, come sempre, deve risolvere come contraddizioni. Negli ultimi giorni, Donaldha tenuto un comizio ad Asheboro, North Carolina, protetto da pannelli antiproiettile. Questo evento, il suo primo all’aperto dopo l’attentato di Butler, Pennsylvania, lo scorso mese, lo ha mostrato come intrappolato in una sorta di “scatola di vetro”. Questa immagine è simbolica della sua attuale posizione nella campagna elettorale, dove sembra bloccato in una situazione complessa creata da Kamalae dai democratici, da cui fatica a uscire.