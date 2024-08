Grande Fratello come si sta ad aver perso tutti i fan? | la sarcastica risposta di Anita Olivieri

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 27 agosto 2024) Lo scorso 21 agosto, protagonista dell’ultima edizione del, ha ufficializzato la sua relazione con Nicolò Conti. Dopo la fine della storia con Alessio Falsone, che aveva iniziato a frequentare nella Casa di Cinecittà una volta archiviata la relazione con il fidanzato storico Edoardo Sanson,ha dunque ritrovato l’amore. In men che non si dica, i suoi follower hanno iniziato a porle domande circa la sua vita sentimentale. Ad un utente che le ha chiesto chi dei due avesse fatto il primo passo, l’ex gieffina ha ammesso di essere stata lei. E ancora, a chi le ha fatto notare che Nicolò fino ad un mese fa era impegnato con un’altra donna,ha replicato: “Non èdite“. Poi, ha spiegato che la sua piùpaura in una relazione è “essere tradita e che mi mentano guardandomi negli occhi“.