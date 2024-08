Gli è esploso in faccia Dramma nella musica il famoso ricoverato d’urgenza in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Sid Wilson, il DJ degli Slipknot, è statoindopo aver riportato gravi ustioni su viso e braccia a seguito di un’esplosione mentre stava bruciando sterpaglie in campagna. L’incidente è avvenuto il 23 agosto 2024 sulla fattoria della compagna Kelly Osbourne, cantante e figlia di Ozzy Osbourne. Wilson ha raccontato l’accaduto in una serie di video pubblicati su Instagram direttamente dal letto d’. “Un’esplosione in. Sto bene, starò bene, ma ho ustioni serie al viso e alle braccia”. E ancora: “Sono bruciato ovunque, le sopracciglia sono bruciate, la bocca piena di vesciche e entrambe le braccia sono abbastanza gravemente ustionate”, ha spiegato il musicista. Anche Kelly Osbourne ha condiviso alcuni video sulla sua pagina Instagram, mettendo in guardia i fan: “Ecco perché non si dovrebbero accendere cataste di rifiuti.