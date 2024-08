Giacobazzi alla Notte d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Prima anticipazione sulla, in programma sabato 12 ottobre: in piazza del Popolo, alle 21, una serata dedicatacomicità con Giuseppee iMasa. Con lo spettacolo ’Del mio meglio’raccoglie vent’anni di palcoscenico e di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta di “album delle figurine“, una raccolta delle migliori storie cheha fatto conoscere ed apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà la quotidianità, messaberlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità. Il tutto condito in salsa romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da, in qualcosa di unico ed assolutamente originale.