Festa dell’Uva la tradizione si rinnova Concerti sport cene ed esposizioni

(Di martedì 27 agosto 2024) Con più di un mese di eventi, Ente, Comune, rioni, associazioni, artisti e tantissimi cittadini celebrano la 98°. "È un’emozione profonda e fonte di orgoglio – dice il presidente dell’Ente Filippo Venturi -. Siamo riusciti a realizzare col Comune un calendario variegato per tutti. Lavoro e dedizione delle associazioni son stati fondamentali". Si parte questo giovedì con l’inaugurazione della mostra degli scultori Franco Berretti e Piero Gensini al Loggiato. Sabato 31 agosto, cena del Sant’Antonio in via don Minzoni, mentre l’indomani la benedizione delle bandiere rionali in basilica darà il via ufficiale all’evento, con l’esposizione al Museo delladella coppa per il rione vincitore.