Dimissioni per andare in pensione | procedura preavviso e FAQ utili

(Di martedì 27 agosto 2024) Lerappresentano la dichiarazione unilaterale del dipendente di interrompere il contratto per una serie di ragioni personali (periodo sabbatico, esigenza di restare accanto a un familiare malato, voglia di dedicarsi ad altre attività che non siano il lavoro) o professionali (opportunità lavorativa presso un’azienda diversa) che il lavoratore stesso non è tenuto a motivare al datore di lavoro.Tra le cause all’origine dellerientrano anche i casi di maturazione dei requisiti per accedere alla. Quest’ultima altro non è che una prestazione economica riconosciuta nel momento in cui il lavoratore raggiunge una determinata età anagrafica e un certo numero di anni di lavoro alle spalle.