Calciomercato il Napoli vive gli ultimi giorni D’Amico e Fassone a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilestivogli. Dopo l’arrivo di Neres, in rampa di lancio Lukaku e McTominay per il. Tiene sempre in ansia la questione Osimhen. Ne hanno parlato aAndrea, agente sportivo, e Marco, dirigente sportivo. Di seguito le loro parole aKiss Kiss. “? Glisono quelli che affinano il prezzo” Così Andrea: “? Glisono quelli che affinano il prezzo. Tutti conoscono la situazione del, chi è interessato all’acquisto di Osimhen sa che può giocare sul prezzo. Giuntoli sta formando la sua Juventus, anche se Thiago Motta è molto bravo nel lanciare i giovani, nel campionato italiano ce ne sono tanti ma spesso non si ha il coraggio di mandarli in campo.