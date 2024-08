Age of Mythology | Retold la recensione di un ritorno divino

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) Nei primi anni 2000 gli strategici erano molto giocati su PC, forse erano addirittura nella top 3 dei generi più ricercati dai giocatori. Era l’era di Age of Empires, Empire Earth 2, Rise of Nations, Age of, Starcraft, Civilization e l’incredibile lineup pubblicata da FX Interactive, che includeva Cossacks, American Conquest, Panzers e l’amatissimo Imperivm. Molti di essi sono ancora in attesa di un rifacimento. I fan di EE2 e RoN stanno portando molta pazienza. Cossacks ha visto l’uscita di un terzo capitolo, mentre Imperivm è arrivato su Steam con una versione HD di Le Grandi Battaglie di Roma. Ora è il momento del gioco piùdi casa Microsoft, in arrivo anche su Xbox oltre che su PC. World’s Edge e Forgotten Empires sono ritornati sullo strategico uscito nel 2002 per renderlo più moderno, dopo il lavoro su Age of Empires IV.