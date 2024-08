Vendita illegale di alcol e campeggio abusivo | multe a Ravenna e nei lidi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)sud, 26 agosto 2024 – Sono due le attività commerciali sanzionate dalla Polizia Locale diperdi bevandeiche. Ieri sera (domenica) una pattuglia dell’Ufficio Polizia Commerciale e Tutela del Consumatore ha effettuato il controllo di alcune attività commerciali nell’area di Piazza Baracca, riscontrando violazioni in due casi. Nello specifico, gli esercenti di due minimarket situati in viale Baracca sono stati sanzionati ai sensi dell’Ordinanza n. 394/2024 perillecita diici al di fuori degli orari consentiti. L’attività di monitoraggio è finalizzata in particolare ad arginare situazioni di degrado e comportamenti che possono incidere sulla tranquillità dei residenti e sulla vivibilità dello spazio urbano.