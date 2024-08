Taremi mostra mentalità | non si accontenta di Inter-Lecce

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)insi è presentato al pubblico di San Siro. E per quanto in campo sia andato tutto bene, lui non è rimasto soddisfatto.ndo di avere ladel grande giocatore. PRIMA DA TITOLARE – Il grande protagonista diè stato Mehdi. Magari non tanto in campo, ma sicuramente come novità nella formazione di Inzaghi. L’esordio dal primo minuto, per di più a San Siro. Una buona prova, con anche una giocata valsa l’assist per la rete dell’1-0 di Matteo Darmian. Tutto positivo? Non per lui. Che in prima persona ha voluto alzare l’asticella.uomo chiave di: dichiarazioni di spessore NONRSI –nel post partita diha parlato, presentandosi in un certo senso al calcio italiano. E si è detto non soddisfatto della sua prestazione. Sa di poter dare di più, e vuole dare di più.