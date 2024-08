Si può combattere il sudore con il botox?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’eccessiva sudorazione, chiamata iperidrosi, è una condizione in cui si verifica una produzione diin quantità superiore rispetto a quanto necessario per mantenere costante la temperatura corporea. Questo fenomeno può causare disagio fisico e sociale. Per risolvere questo problema, si può sfruttare le proprietà della tossina botulinica. La famosa sostanza, conosciuta anche come botulino o, è una proteina in grado di agire contro il neurotrasmettitore responsabile della iperidrosi. Il trattamento richiede meno di dieci minuti e si effettua con sottilissimi aghi che penetrano superficialmente sotto l’ascella rilasciando la tossina. Il liquido iniettato non produce alcun bruciore e solitamente si usa una fiala per ascella nei casi di iperidrosi patologica. Il botulino comincia a fare effetto dopo 4-5 giorni dall’intervento e ha una durata di circa 6-8 mesi.