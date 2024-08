Reggio Film Fest 2024 | il cinema a Reggio Calabria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si terrà adal 10 al 14 settembre il. L’evento storico – in continua crescita e innovazione – animerà le location più suggestive della città dello Stretto. La magia delsta per avvolgere, dal 10 al 14 settembre in occasione della 18esima edizione del, RCFF –ival dello Stretto di Messina. Saranno cinque giorni intensi, ricchi di proiezioni e cortometraggi eed eventi culturali nella cornice dello Stretto. L’Arena dello Stretto, l’Opera Tresoldi e Villa Genoese Zerbi saranno le location più prestigiose della città che faranno da scenario alival.. Crediti: Courtesy of Press Office – velvetmagL’eventotografico conferma le sue storiche sezioni, tra cui il Concorso di cortometraggi Millennial Movie, che vedrà in gara soprattutto giovani registi, attori e attrici.