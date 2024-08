MotoGP GP Aragon 2024 | programma orari tv streaming Calendario 30 agosto-1 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ricomincia il Motomdiale. Questo weekend andrà infatti in scena il GP dia, dodicesimo appuntamento delche torna indopo un anno di pausa. Inutile dire che sarà un fine settimana importantissimo per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua striscia positiva arginando la furia di un Jorge Martin pronto a non mollare. I fari saranno poi puntati anche su Marc Marquez, altro grande protagonista della stagione intenzionato ad insidiarsi tra i primi due della classe. Non mancherà infine lo spettacolo delle altre prove con le divertenti Moto2 e Moto3. Classifica Mondiale: Francesco Bagnaia si porta a +5 su Jorge Martin Tutte le sessioni del weekend verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 (palinsesto Sky ancora da definire per i canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K) mentre la direttasarà disponibile su Sky Go e Now Tv.