(Di lunedì 26 agosto 2024) "Spero che mi ricorderete come un ragazzo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete. Grazie di tutto, allenatori, giocatori, il pubblico, è stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi e prendetevi cura della vostra vita. E vivetela". La premier Giorgiacita questa frase di Sven Goranper rendere omaggio a un allenatore che, sottolinea, "haunnel mondo del, guidando nella sua lunga carriera anche le panchine di Roma, Fiorentina, Sampdoria e Lazio, con la quale ha vinto uno storico Scudetto". Lo scorso gennaio - scrive la presidente del Consiglio sui social - aveva annunciato di avere un tumore al pancreas in fase terminale, una malattia che ha affrontato con coraggio e grande umanità . Un pensiero di vicinanza ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace"