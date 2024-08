Matteo Berrettini si racconta | Un nuovo capitolo della mia vita agonistica voglio riassaporare certe sensazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Quando sono tornato a New York mi è venuto in mente il 2019, non ho pensato all’infortunio dell’anno scorso“. Avere sempre un approccio positivo, è questo di cui ha parlatoin conferenza stampa dopo la vittoria nel primo turno degli US Open 2024. Il tennista romano si è imposto contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3 e si è qualificato al secondo round dove affronterà l’americano Taylor Fritz. “Sarà una sfida molto complicata. Contro di lui sono sempre state partite difficili. L’ultima volta ci siamo incontrati nella United Cup del 2023 e vinse lui in due tie-break. Cercherò di esprimere il mio miglior tennis, nella consapevolezza che sarà un match tosto“, hatoai colleghi in inglese.