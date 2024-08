Massicci attacchi russi in Ucraina | almeno 3 morti raid e blackout anche a Kiev

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Laa torna ad attaccare, prendendo di mira. Sonotre le vittime deidi Mosca nell’ovest e nel sud dell’, nei quali è stata coinvoltala capitale. Proprio aè stato introdotto ildi emergenza, causando ritardi e fermi dei treni. Quattro stazioni della metropolitana della capitalesono state trasformate in rifugi e le esplosioni udite in città questa mattina sono statesette, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp. Laa attacca l’: 15 regioni colpite e tre vittime In totale sono 15 le regioni ucraine colpite daidelle ultime ore, come riportato dal primo ministro, Denys Shmyhal.i governatori di alcune regioni meridionali e del nord-est hanno riferito su Telegram di alcune esplosioni, invitando i residenti a mettersi al riparo.