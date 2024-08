Lo sviluppo dell’arte arcaica greca e il parallelismo con l’unità etrusca | innovazioni e influenze nel Mediterraneo tra VII e VI secolo a C

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 26 agosto 2024) CONTEMPORANEA ALLA NASCITA DEL, SI SVILUPPA IN GRECIA L’ARTENEL VII E VIA.C. In questo periodo, in Grecia, nelle isole dell’Egeo e nelle colonie, si sviluppa l’arte, innovativa, caratterizzata dall’astrazione decorativa e geometrica delle forme, sia disegnate che scolpite. Si abbandonano alcune convenzioni, come la frontalità, la simmetria e la ripetizione geometrica. Prevale l’assenza di un fine specifico, di interessi particolari o delle stesse ricerche naturalistiche, e domina il simbolo sulla forma. Questo nuovo aspetto artistico non si configura come un fenomeno compatto e unitario, ma offre un quadro di manifestazioni artistiche parallele, influenzato dalla varietà delle popolazioni greche – ioniche, eoliche, doriche – e delle stesse colonie, dove si svilupparono vari centri artistici.