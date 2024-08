Livorno Indiani elogia la squadra Ma ci serve una punta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Non era scontato vincere all’esordio per l’Unione Sportiva1915 che contro lo Zenith Prato centra la prima vittoria stagionale. Gli amaranto superano il turno e avanzano in Coppa Italia grazie alle reti di Alessandro Malva, Moussa Seck Ndoye e Riccardo Capparella. Una partita iniziata in salita con ladi mister Paoloche ha fatto i conti con una primissima fase di assestamento. “Credo sia stata la stanchezza – spiega Paolo– ma nella prima mezz’ora loro erano più brillanti di noi, siamo partiti contratti – ha detto – La vittoria però è assolutamente meritata”.