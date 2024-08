Livello minimo da gennaio | benzina italiani sorpresi al ritorno dalle vacanze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Buone notizie per milioni di automobilistidi: il prezzo dellaverde raggiunge i minimi mentre il diesel rivede la sua quotazione ai livelli dello scorso anno. Partiamo dal record al ribasso della verde che, come riportato da Tgcom24, cala a 1,811 euro al litro. Un prezzo che non si vedeva dallo scorso 30e che può far sorridere gli ultimi vacanzieri che sfrutteranno l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre per mettersi in viaggio con la propria automobile.   Anche il diesel cala a nuovi clamorosi minimi. E se il ribasso dellaè un record, il nuovo prezzo del diesel lo è ancora di più. Il carburante infatti viene scambiato adesso a 1,686 euro al litro in media: è lo stesso prezzo del 6 luglio 2023, più di un anno fa.