JIMMY SAX esce con l’album MILLION MILES il 6 settembre

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il sassofonista internazionale con 1 milione e mezzo di follower, oltre mezzo miliardo di streams e oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube,SAXcon il nuovo album il 6”, da oggi 26 agosto 2024 è disponibile in pre-order e in pre-save. Il 6diSax, “” Da oggi, lunedì 26 agosto,“” è disponibile in pre-order e in pre-save: https://wct.live/app/41117/-sax-, infatti il 6”, il nuovo album di inediti del sassofonista di fama internazionaleSAX (Wonder Manage srl / Warner Music). Anticipato dai brani “A” con Steve Edwards e “Cesar”,è composto da 10 brani inediti. A questi si aggiunge “Una Mattina”, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi, già disponibile in digitale.